Министерство здравоохранения России выступило с предложением не продавать сигареты покупателям моложе 21 года, сообщает DEITA.RU.

При этом, рассказал заместитель главы ведомства Олег Салагай, возраст совершеннолетия менять не обязательно. Он отметил, что в период с 18 до 21 года риск для человека обрести зависимость от никотина значительно возрастает.

Он уверен, что если человек не начал курить в юности, то вероятность того, что он закурит в будущем, существенно снижается.

Таисия Масина