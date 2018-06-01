Курение

Министерство здравоохранения России выступило с предложением не  продавать сигареты покупателям моложе 21 года, сообщает DEITA.RU.

При этом, рассказал  заместитель главы ведомства Олег Салагай,  возраст совершеннолетия менять не обязательно. Он отметил, что в период с 18 до 21 года риск для человека обрести зависимость от никотина значительно возрастает. 

Он уверен, что если человек не начал курить в юности, то вероятность того, что он закурит в будущем, существенно снижается. 

Таисия Масина

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