Минздрав предлагает изменить Налоговый кодекс, настаивая на индексации акцизов на крепкий алкоголь и сигареты минимум на 10 и 20% в год до 2020 года, сообщает DEITA.RU.

Однако, Минфин оказался против таких изменений, поэтому ведомства составили таблицу разногласий, которые будут решены на базе правительства до конца года.

Как пишут Известия, повышение налоговых ставок на сигареты и алкогольную продукцию позволит сократить доступность этой продукции, предотвратить вовлечение несовершеннолетних в их потребление. Кроме того, эти меры дадут экономический эффект.



Напомним, на сегодняшний день ставка на крепкую алкогольную продукцию составляет 523 рубля за 1 литр спирта, после 2020 года она должна увеличиться на 4%, до 544 рублей. Акциз на 1 тысячу сигарет сейчас — не менее 2123 рублей. К 2021 году его поднимут почти на 26%, до 2671 рубля.

Таисия Масина