Малайзия решила возобновить поиски пассажирского самолета Boeing-777, пропавшего по пути в Пекин в 2014 году, сообщает Deita.ru со ссылкой на Channel News Asia.

Предложение продолжить поиски поступило от частной американской компании Ocean Infinity, специализирующейся на исследовании морского дна. О ее переговорах с правительством Малайзии было известно еще в октябре. Фирма будет требовать деньги за свои услуги только в том случае, если найдет самолет.

Исследовательское судно вышло в зону поисков во вторник, 2 января, говорится в письме. При этом границы зоны не уточняются.

Михаил Грач