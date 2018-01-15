Крохе на хирургическом столе всего одни сутки от роду. О том, что мальчик появится на свет с патологией, врачи знали – внимательно следили за беременностью мамы. Как только ребенок появился на свет, его сразу перевезли из Спасска-Дальнего, что в 250 километрах от Владивостока, в Краевой неонатальный центр, который был создан в 2016 году с целью спасения таких пациентов, сообщили Deita.ru в АПК.

Операция длилась более пяти часов. Врачи говорят, что сегодня состояние малыша соответствует нормам проведения сложной операции.

В последние несколько лет в неонатальном центре Приморья берутся за самые тяжелые, казалось бы, невозможные случаи. Сложнейшие операции новорожденным с весом чуть более килограмма здесь выполняют каждую неделю. Все это благодаря новейшему оборудованию, современным технологиям и высококлассным профессионалам-врачам, которые работают в неонатальном центре.

У маленького пациента из Спасска диафрагмальная грыжа, – то есть те органы, которые должны находиться в брюшной полости – печень, кишечник – находятся в плевральной полости, – там, где должно находиться лёгкое.

«Наша задача сделать так, чтобы все органы встали на свое место. А пациент в дальнейшем развивался в соответствии с возрастом и жил полноценной жизнью», – говорит заместитель главного врача КДКБ №1 Андрей Мельников.

Ещё несколько лет назад у таких новорождённых, как этот малыш, практически не было шансов на полноценное здоровое будущее. Но сейчас в Приморье работает ряд программ, нацеленных на снижение младенческой и материнской смертности. Одна из них – система электронного мониторинга беременных, которая позволяет на самых ранних сроках обнаружить патологию плода. Такая женщина берётся на особый учет, и к моменту появления на свет малыша врачи уже готовы к необходимому лечению или оперативному вмешательству. В сложных случаях ребёнка незамедлительно доставляют во Владивосток в краевую детскую больницу, где и расположен неонатальный центр.



Михаил Грач