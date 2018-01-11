Малышка получила всю необходимую помощь, сообщает DEITA.RU.

Она находится на искусственном вскармливании, что, по словам медиков, не представляет трудностей. Ведь при отсутствии у женщины грудного молока (либо невозможности грудного вскармливания) в роддоме назначаются адаптированные молочные смеси, соответствующие возрасту ребенка. Малыша выписали домой.

Как уже рассказывало DEITA.RU, 7 января многодетная мать, которой было 42 года, умерла спустя сутки после родов. Сами роды прошли благополучно – женщина самостоятельно родила здорового малыша и не жаловалась на состояние здоровья. Предварительная причина смерти – инфаркт миокарда задней стенки, но точная причина будет названа только после завершения общей экспертизы.

Группа следственного комитета продолжает свою работу, выясняет обстоятельства произошедшего и межведомственная комиссия с привлечением главного краевого акушера-гинеколога.

DEITA.RU следит за развитием событий.

Инна Эстрина