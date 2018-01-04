Вчера, 2 января, в результате съезда в кювет легкового автомобиля пострадала пятимесячная девочка. Инцидент произошел в Яковлевском районе Приморья, об этом Deita.ru сообщили в Госавтоинспеции Приморского края.

Установлено, за рулем Toyota Allex находилась 23-летняя женщина. Автомобиль двигался со стороны села Варфоломеевка в направлении села Яковлевка. На 60-м километре трассы «Спасск-Дальний — Варфоломеевка» женщина не справилась с управлением, в результате машина съехал в кювет.

Травмы различной степени тяжести получила автомобилистка, а также ее пятимесячная дочь. Был ли ребенок в момент движения в детском удерживающем устройстве – устанавливается.

По факту ДТП полиция проводит проверку.

Отметим, хотя стаж вождения у автолюбительницы невелик и составляет всего семь месяцев, женщина уже привлекалась к ответственности за превышение скорости.

Екатерина Лапкина