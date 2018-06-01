Два района Владивостока отключены от горячего водоснабжения до 19.00 4 июня, об этом DEITA.RU сообщили в МУПВ ВПЭС (тепловые сети).
Терпением придется запастись жителям домов по следующим адресам:
Фрунзенский район
Амурская ул. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Океанский пр-кт 101, 101А, 103, 105, 107, 109, 83, 85/1, 85/2, 87, 87/1, 87/2, 97, 99, 99А
Острякова пр-кт 27, 44
Садовая ул. 12, 22, 25, 27
Союзная ул. 17, 19, 20
Хабаровская ул. 10, 10А, 10Б, 11, 12, 12А, 12Б, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 24А, 25А, 26, 27А, 28, 29А, 2А, 3, 30, 30А, 31, 31А, 32, 32А, 34, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 6Б, 7, 8
Ленинский район
Адмирала Кузнецова ул. 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 82 стр.1
Владикавказская ул. 1
Воропаева ул. 33А
Горийская ул. 1
Громова ул. 10, 12, 4, 6, 8
Каплунова ул. 1, 13, 15, 17, 23, 3, 5, 8
Невельского ул. 1, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 4
Приходько ул. 13
Спиридонова ул. 15, 22, 29, 34, 44, 15 стр.2
Фадеева ул. 14, 14Б, 14В, 16, 16А
Шепеткова ул. 16, 18, 32, 40, 8А
Таисия Масина