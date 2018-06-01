Два района Владивостока отключены от горячего водоснабжения до 19.00 4 июня, об этом DEITA.RU сообщили в МУПВ ВПЭС (тепловые сети).

Терпением придется запастись жителям домов по следующим адресам:

Фрунзенский район

Амурская ул. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Океанский пр-кт 101, 101А, 103, 105, 107, 109, 83, 85/1, 85/2, 87, 87/1, 87/2, 97, 99, 99А

Острякова пр-кт 27, 44

Садовая ул. 12, 22, 25, 27

Союзная ул. 17, 19, 20

Хабаровская ул. 10, 10А, 10Б, 11, 12, 12А, 12Б, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 24А, 25А, 26, 27А, 28, 29А, 2А, 3, 30, 30А, 31, 31А, 32, 32А, 34, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 6Б, 7, 8

Ленинский район

Адмирала Кузнецова ул. 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 82 стр.1

Владикавказская ул. 1

Воропаева ул. 33А

Горийская ул. 1

Громова ул. 10, 12, 4, 6, 8

Каплунова ул. 1, 13, 15, 17, 23, 3, 5, 8

Невельского ул. 1, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 4

Приходько ул. 13

Спиридонова ул. 15, 22, 29, 34, 44, 15 стр.2

Фадеева ул. 14, 14Б, 14В, 16, 16А

Шепеткова ул. 16, 18, 32, 40, 8А

Таисия Масина