Чудодейственный препарат создали ученые Техасского университета A&M в Галвестоне, сообщает «Deita.ru».

Он позволит избавиться от жира, не отказываясь при этом любимых вкусностей и не напрягаясь в спортзале.

Как пишет Life, препарат ускоряет метаболизм, блокируя белок NNMT, замедляющий обмен веществ. Эксперимент проводился на лабораторных мышах. Грызуны сидели на диете с высоким содержанием жиров, а после того, как набрали вес, получили новый препарат.

Через 10 дней у них отмечалось снижение веса на 7%, а масса белого жира и размер жирозапасающих клеток снизились на 30%. Кроме того, новое изобретение снизило уровень холестерина в крови мышей до нормальных значений.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что диетолог назвал 3 продукта, которые стоит съесть для хорошего сна.

Таисия Масина