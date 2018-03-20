Лабораторные испытания, образцов пищевой продукции, показали, что некоторые приморские производители могут быть весьма недобросовестны, об этом DEITA.RU сообщили в Управлении Россельхознадзора по региону.

В результате проверки забракованы несколько партий продуктов: это колбасные изделия, салаты различных видов, камбала сушено-вяленая, мясные полуфабрикаты, сельдь горячего копчения, пресервы из сельди, минтай холодного копчения, замороженное мясо кролика, мясо цыпленка, мед натуральный разных сортов, сырое коровье молоко.

В них найдено превышение общего уровня бактериальной обсеменённости, бактерии группы кишечной палочки, патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, Listeria monocytogenes, а также превышение массовой доли белка, нитрита натрия, фосфора, жира, влаги, хлористого натрия, гидроксиметилфурфураля.

Полученные результаты внесены в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста».

Таисия Масина