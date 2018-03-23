11 голосов многодетной семьи Кобец отданы в поддержку демографических инициатив Владимира Путина на выборах президента, об этом DEITA.RU сообщили в администрации Приморского края.

Многодетная семья Кобец – люди известные не только в родной Вишневке Спасского района. В 2014 году Ирина и Лев, воспитывающие 14 детей, стали кавалерами высшей в своем роде награды — орденов «Родительская слава». На празднике многодетных семей в Сочи семья из Приморья встретилась и лично пообщалась с главой государства.

В прошедшие выборы на избирательные участки пришли 11 представителей многодетной семьи. Одна из дочерей Дарина очень расстроилась, когда в местной избирательной комиссии девочке отказали в участии: 18 ей исполнится только в мае.

«Наша Дариша – претендент на золотую медаль. Планов на будущее – много. И связывает она его с действующим президентом. И мы ее в этом поддерживаем. Мы видим, сколько внимания и заботы российским семьям оказывается последние 10 лет. И конечно, отдали свои голоса за инициативы, предложенные Владимиром Владимировичем. Нужно, чтобы эти инициативы были доведены до логического конца», – рассуждает Ирина.

Женщина отметила, что нынешний курс проводимый президентом во внешней политике вселяет уверенность за мирное будущее детей и внуков: за три года старшие Катя и Ксюша порадовали бабушку и дедушку двоими внучками и внуком.

Ирина очень тепло вспоминает о личной встрече с президентом страны. По ее словам, главное, что отличает Владимира Путина от остальных, – это уверенность и обаяние.

«Наш Президент очень открытый, спокойный человек. Что бы ему ни сказали, что бы ни спросили, он отвечает сразу и очень точно. Меня это поразило. Знаете, глядя на него, понимаешь: вот он мужчина, у которого «сказал» – значит, «сделал». Надежный, уверенный в себе и в том, что он делает», – отмечает многодетная мама.

По итогам выборов 18 марта 2018 года за Владимира Путина в Приморье отдали голоса 589 384 человека или более 65% избирателей. Эта цифра на 8% больше, чем на выборах в 2012 году.

Екатерина Лапкина