Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края завершил замену лифтового оборудования ещё в двух домах краевого центра. По два новых лифта установлено в девятиэтажных домах Владивостока на Кирова, 64, и Чкалова, 10.

Работа новых лифтов полностью автоматизирована. Десятки электронных датчиков отвечают за безопасность. Для слабовидящих граждан на кнопках есть тактильные пиктограммы, а также голосовое сопровождение. Кабины и двери изготовлены по антивандальным технологиям.

Согласно требованиям Таможенного регламента, с 2020 года в Российской Федерации будет прекращена работа лифтов, отработавших более 25 лет. Так, только в домах, обслуживающихся УК Советского района Владивостока необходимо заменить 133 лифта в 56 высотках.

Замена лифта – не только технически сложный, но и дорогостоящий процесс. В зависимости от этажности и технических характеристик дома демонтаж старого и установка нового оборудования обходится в несколько миллионов рублей. Самостоятельно, не используя возможности «общего котла» собственники вряд ли смогут собрать такую сумму.

Благодаря программе капитального ремонта многоквартирных домов появилась возможность планомерно менять выработавшее свой ресурс оборудование.

В 2018 году Фонд капитального ремонта многоквартирных домов планирует заменить более 180 лифтов во Владивостоке, Большом Камне, Арсеньеве, Уссурийске.

Михаил Грач