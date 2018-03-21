В среду, 21 марта, видео, как три многотонных сивуча окружили легковой автомобиль на территории одного из рыбзаводов Петропавловска-Камчатского, опубликовал популярный паблик в Instagram, сообщает DEITA.RU.

«Вас окружили, сопротивление бесполезно» — пишет авто видеоролика. И действительно, могучие животные по одному окружают транспортное средство. Судя по их поведению, они чувствуют себя настоящими хозяевами на рыбзаводе.

В Сети популярен и другой ролик с этим морским животным, где огромный сивуч на глазах рыбаков ворует улов в одном из портов Петропавловска-Камчатского.

Екатерина Лапкина