Междугородний автобус загорелся после попадания молнии в северной Греции, сообщает DEITA.RU по материалам e-evros.gr.

Автобус направлялся из Александруполиса в Орестиаду, когда в транспортное средство ударила молния.

Все пассажиры быстро покинули салон. Никто не пострадал. Когда на место происшествия прибыли шесть пожарных машин, от автобуса уже почти ничего не осталось.

В Приморье за последние девять лет четыре школьника погибли от удара молнии, общее число пострадавших – намного больше.

Дмитрий Санников