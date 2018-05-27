27 Май 2018, 13:47
Молния сожгла дотла пассажирский автобус
Источник изображения: e-evros.gr
Междугородний автобус загорелся после попадания молнии в северной Греции, сообщает DEITA.RU по материалам e-evros.gr.
Автобус направлялся из Александруполиса в Орестиаду, когда в транспортное средство ударила молния.
Все пассажиры быстро покинули салон. Никто не пострадал. Когда на место происшествия прибыли шесть пожарных машин, от автобуса уже почти ничего не осталось.
В Приморье за последние девять лет четыре школьника погибли от удара молнии, общее число пострадавших – намного больше.
Дмитрий Санников