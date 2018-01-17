Патриотически настроенная молодежь Приморья удивляет активистов Общероссийского народного фронта, об этом «Deita.ru» сообщили в региональном отделении ОНФ.

Они отмечают усиление патриотических настроений среди молодых жителей региона, их неравнодушие к тому, что происходит в стране и в родном крае.

По словам активистов, молодые жители региона активно помогают ОНФ реализовывать такие проекты, как «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», «Генеральная уборка», принимают участие в мониторинге благоустройства городской среды.



Руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика» Алексей Тимченко отмечает, что повышение патриотизма молодежи края за счет реализации проектов Общероссийского народного фронта создает возможности для улучшения качества жизни всех жителей региона.



Немалую роль в этом, по мнению общественника, играет вовлечение молодежи в работу ОНФ, когда благодаря школьникам и студентам ликвидируются свалки, наносятся на карту «убитые» дороги и т.д. Таких случаев уже свыше сорока во Владивостоке, Уссурийске и Артеме.

Также отмечается, что все большее количество молодых людей настроено не уезжать из региона, а строить карьеру и создавать семьи здесь. Многие приморские школьники и студенты четко знают, как они хотят развиваться дальше - все более популярными становятся профессии инженеров, преподавателей, медиков, военных, предпринимателей, и это не может не радовать старшее поколение.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что подростков Владивостока предупредили об опасности.

Таисия Масина

