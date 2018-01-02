Пропал Алиаббасов Турал, 1985 года рождения, проживающий в пгт Новошахтинский Приморского края, об этом «Deita.ru» сообщил в Примпоиске.

Он выехал из дома на автомобиле Toyota Aqua в ночь с 29 на 30 декабря 2017 года и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост примерно 160 сантиметров, черные волосы, борода, карие глаза, плотного телосложения.





Одет: черная удлиненная куртка (пуховик), темные джинсы, темные ботинки, темно-синяя ветровка.

Особые приметы: шрам на виске после операции.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Турала, просят позвонить по телефонам: 8 (42346) 2 – 31 - 02 или 02– полиция, 8 914 721 22 32, 8 962 334 51 07 – волонтеры или написать на почту primpoisk25@gmail.com.

Сообщается, что машина Турала найдена, поиски самого мужчины продолжаются. На данный момент нужны записи с видеорегистраторов 30.12.2017 с 01.00 до 11.00 в селе Михайловка для оперативных поисков Турала Алиаббасова. Записи можно направить на почту primpoisk25@gmail.ru или WhatsApp 8-962-334-51-07, 8-924-732-03-00, 8-951-000-11-15, а также в ближайшее отделение полиции. Конфиденциальность гарантируется.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что приморцев просят помочь в поисках мужчины.

Таисия Масина