Друзьям и близким Дениса Ширко поступила информация, что с мужчиной все хорошо, он уехал по делам в район, где нет связи, сообщает DEITA.RU. Об этом пишут местные паблики Instagram.

«Спасибо всем огромное за помощь в распространении информации. Увидел информацию рабочий, который знал, что Денис уехал по делам, а там нет связи, и рассказал друзьям», — пишут те, кто искали Дениса.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщило о том, что в Приморье ищут 27-летнего Дениса Ширко.

Екатерина Лапкина