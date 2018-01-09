Полиция и волонтеры просят помочь в поисках молодого мужчины во Владивостоке, сообщает «Deita.ru».

Андрей Хохлач , 1990 года рождения с 6 января 2018 года не выходит на связь с родными. Последний раз он звонил в 9.30 минут, сказав, что находится в такси и едет домой с работы. С тех пор и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.





Приметы: на вид 27 лет ,среднего телосложения, рост 170 сантиметров, волосы русые, глаза голубые, есть родинка под правым глазом.



Андрей одет в темно-синий спортивный костюм, синие с белой полосой кроссовки, кожаную черную куртку и черную шапку.



Всех, кто обладает какой-либо информацией о том, где находится мужчина, просят позвонить по телефонам: 8 (4232) 49 – 09 – 24 – ОП №3 УМВД России по г. Владивостоку или 02, 102 – полиция, а также волонтерам по телефону 8 914 721 22 32 или написать на почту primpoisk25@gmail.com.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что приморцев просят помочь в поисках мужчины.

Таисия Масина