31 Май 2018, 07:53
Молодой приморский рецидивист поразил своей оперативностью
Источник изображения: «Deita.ru»
Житель Арсеньева стал жертвой грабителя, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе местного МО МВД России.
Обратившись в полицию, мужчина рассказал, что злоумышленник открыто похитил принадлежащие ему 10 тысяч рублей, после чего скрылся.
Преступника задержали достаточно быстро благодаря ориентировкам с приметами. Им оказался ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления 22-летний молодой человек. В полиции он признался в содеянном, а также в том, что уже успел потратить все деньги на собственные нужды.
На данный момент возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Оперативному рецидивисту грозит до четырех лет лишения свободы.
Таисия Масина