Житель Арсеньева стал жертвой грабителя, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе местного МО МВД России.

Обратившись в полицию, мужчина рассказал, что злоумышленник открыто похитил принадлежащие ему 10 тысяч рублей, после чего скрылся.

Преступника задержали достаточно быстро благодаря ориентировкам с приметами. Им оказался ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления 22-летний молодой человек. В полиции он признался в содеянном, а также в том, что уже успел потратить все деньги на собственные нужды.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Оперативному рецидивисту грозит до четырех лет лишения свободы.

Таисия Масина