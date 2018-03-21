В дежурную часть отдела полиции № 2 Управления МВД России по городу Владивостоку (Первомайский район) поступило сообщение 24-летнего местного жителя о разбойном нападении, сообщает DEITA.RU.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что двое мужчин остановили автомашину Тойота Королла Аксио под управлением потерпевшего и попросили их подвезти. Добравшись до безлюдного места, злоумышленники напали на водителя, нанесли ему телесные повреждения, после чего выбросили из машины и скрылись на ней с места происшествия.

Ориентировка с приметами подозреваемых была незамедлительно передана наружным нарядам полиции - сообщает УМВД Приморья.

В ходе оперативно - розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 24- летних жителей Владивостока. В отделе полиции они дали признательные показания.

Автомобиль возвращен законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции проверяют фигурантов уголовного дела на причастность к ранее совершенным преступлениям.

Михаил Грач