Молодые мамы все чаще становятся предпринимателями в Приморье

Приморцы стали чаще обращаться в службу занятости по вопросам открытия бизнеса. Так, в прошедшем 2017 году предпринимателями стали почти 280 безработных жителей края. 266 начинающих бизнесменов получили поддержку из краевого бюджета на открытие своего дела. Больше половины из них – женщины c детьми, сообщает ИА “DEITA.RU”.

По информации администрации Приморского края, как правило, представительницы прекрасного пола выбирают сферу услуг или образования: открывают ателье и салоны красоты, центры по уходу за детьми.

У начинающих бизнес-леди есть возможность получить государственную поддержку. Выплата из краевого бюджета предоставляется тем, кто имеет статус безработного. Сумма в 58800 рублей перечисляется на счет гражданина после регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица. Возможна компенсация расходов, связанных с процедурой регистрации: оплата государственной пошлины, изготовление бланков и так далее.

Как отмечает вице-губернатор Приморья Павел Серебряков, основная задача краевой службы занятости состоит в том, чтобы помочь безработным определиться с дальнейшей деятельностью, мотивировать к открытию собственного дела тех, кто не может найти себе работу у работодателя. Больше всего поддержка необходима женщинам, которые долго находились в отпуске по уходу за ребенком и все свое время посвящали воспитанию детей.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин ставит перед регионами задачу – создать условия, когда родители могут работать не в ущерб воспитанию детей, а также призывает использовать все финансовые механизмы для развития предпринимательской инициативы. Безусловно, приморские специалисты готовы активно работать в этом направлении», – заверяет Павел Серебряков.

Наталья Алексеева