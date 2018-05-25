Американский актер Морган Фримен извинился после обвинений в сексуальных домогательствах, сообщает DEITA.RU со ссылкой на BBC.

Одна из ассистенток на съемках обвинила Фримена в том, что он несколько месяцев домогался ее во время съемок комедии о банкротстве банка «Уйти красиво», по данным CNN.

Она сказала, что 80-летний актер несколько раз трогал ее, пытался поднять юбку и спросил, в нижнем ли она белье.

Фримен извинился перед «всеми, кто чувствовал себя некомфортно или оскорбленно».

«Любой, кто знает меня или работал со мной, знает, что я не тот, кто намеренно оскорбляет или сознательно заставляет кого-либо чувствовать себя неловко», - сказал он в своем заявлении.

По его словам, в его намерения никогда не входило заставить женщин чувствовать себя некомфортно.

Ассистентка была одной из восьми женщин, которые сообщили CNN, что они стали жертвами домогательств.

Она сказала CNN, что во время домогательств другой актер, Алан Аркин, сказал ему остановиться. Морган испугался и не знал, что сказать, по ее словам.

Между тем женщина, которая работала над фильмом «Иллюзия обмана» в 2013 году, сказала, что сотрудники знали, что «не стоит надевать верх, в котором было бы видно грудь, а также нельзя носить ничего, что показывало бы наши попы», или любую облегающую одежду, когда Фримен был рядом.

Морган также, как говорят, пялился на женскую грудь и просил женщин потрясти ею для него.

CNN заявил, что говорил с десятками людей, которые работали с Морганом Фрименом или на него. Некоторые из них хвалили Фримена и настаивали на том, что его поведение всегда было профессиональным.

Алина Калинина