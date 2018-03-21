Жительницы Владивостока, которых в народе окрестили «мороженками», 19 марта всколыхнули интернет-общественность своим видео, на котором они в купальниках плавают между льдин в воде одного из пляжей приморской столицы, сообщает DEITA RU.

Наталья Петрова на протяжении трех последних лет занимается моржеванием. «Вначале было интересно проверить возможности собственного организма, смогу окунуться или нет. Но все оказалось не так страшно, как я думала. Теперь мы вместе с подругами небольшим женским коллективчиком на выходных выбираемся на Патрокл, чтобы там искупаться. Кстати, зимой вода чистая и прозрачная. Ничего нигде не гниет, люди не сливают отходы в море. Одним словом, красота!» — делится своими эмоциями девушка.

Также Наталья рассказала, почему, по ее мнению, моржи не заболевают, ныряя в ледяную воду. Оказывается, что выходя на берег после погружения, кровь в организме человека начинает учащенно двигаться по венам и капиллярам, повышая при этом температуру до 40 градусов. Все это продолжается около минуты, таким образом тело пытается согреться. Стоит отметить, что при 39 градусах в организме человека погибают все вредные бактерии и микробы. «Получается, что при каждом погружении в ледяную воду, организм убивает всю заразу, которая в нем накопилась за последнее время», — комментирует ситуацию спортсменка.





На вопрос, чем занимаются девушки, когда наступает лето, Наталья смеется и отвечает, что купаются они круглогодично: «Начало каждого сезона мы отмечаем в сентябре, только вот летом сидим в воде подольше, чем в остальное время года».

Пока одни греются в жарких странах, а другие с нетерпением ждут запоздавшую весну, ругая зиму, девушки не отчаиваются и находят удовольствие в купании в ледяной воде, желая "Всем бодрого дня, замурчательного настроения и, облизательно, любви!!!".

Максим Низкодубов

Фото: Наталья Петрова