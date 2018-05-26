На одном из морозильных складов Владивостока обнаружено около 20 тонн мороженой рыбной продукции сомнительного качества, об этом DEITA.RU сообщили в Управлении Россельхознадзора по Приморкому краю и Сахалинской области.

Некоторые виды рыбы оказались уже просрочены. Лососевые молоки, рыбные головы, кета, минтай, терпуг, сельдь, камбала, треска, кижуч, нерка, палтус не имели ветеринарных сопроводительных документов, еще часть не имела маркировки с указанием производителя, а также даты выработки и сроков хранения.

Вся продукция исключена из оборота, по окончании разбирательства ее утилизируют или уничтожат.

Таисия Масина