На 4% сократилась суммарная продолжительность разговоров в новогоднюю ночь в сети «МегаФон» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири по сравнению с прошлогодним праздником, сообщает DEITA.RU. При этом потребление мобильного интернет-трафика выросло в сети LTE - в 4 раза, в сетях 2G/3G – в 2 раза. Абоненты оператора все активнее пользуются для праздничного общения социальными сетями и мессенджерами.

46 млн минут, или почти 90 лет, проговорили в общей сложности клиенты «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири в праздничные часы с 18.00 31 декабря до 06.00 1 января. Это в два раза превышает показатели обычных дней. При этом из года в год число звонков на Новый год неуклонно снижается. В прошлом году абоненты Дальневосточного филиала «МегаФона» проговорили в праздничную ночь 48 млн минут.

Еще заметнее снижается востребованность SMS. В этом году абоненты оператора в восточных регионах страны отправили 9 млн сообщений, на 30% меньше, чем год назад. Но это по-прежнему в два с лишним раза больше, чем отправляется в будние дни.

При этом из года в год стабильно растет потребление мобильного интернета. 4G-трафик в эту новогоднюю ночь в сети «МегаФон» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири увеличился почти в 4 раза, в сетях 2G/3G зафиксирован двукратный рост объемов передачи данных. На сети четвертого поколения в этом году пришлось уже 60% всего новогоднего дата-трафика. Напомним, что на сегодняшний день «МегаФон» развернул сеть четвертого поколения 4G/LTE во всех субъектах РФ, включая регионы Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Как и год назад, абоненты «МегаФона» активно пользовались мессенджерами. Сегодня через них можно не только отсылать сообщения, но и звонить. Наибольшей популярностью у клиентов оператора в восточных регионах страны и для переписки, и для звонков пользуется WhatsApp. Многие также предпочитают общаться через Viber или Skype.

Если в новогоднюю ночь в сети абоненты оператора предпочитали слушать музыку онлайн, то в последующие дни новогодних каникул они смотрели больше видео по вечерам. В сервисе «МегаФон.ТВ» лидерами по просмотрам стали сериалы - хиты 2017-го года «Игра престолов» и «Молодежка», отечественные фильмы «Последний богатырь» и «Притяжение», а также новогодние фильмы «Ёлки» и «Один дома».

Число отправившихся за границу на новогодних каникулах клиентов «МегаФона» из Восточной Сибири и с Дальнего Востока, воспользовавшихся услугами роуминга, осталось на прошлогоднем уровне. У дальневосточников наибольшей популярностью пользовались Китай, Таиланд, Южная Корея, Вьетнам, у жителей Восточной Сибири – Монголия, Казахстан. Самой востребованной европейской страной стала Швейцария.

С декабря «МегаФон» предоставил возможность общаться безлимитно в мессенджерах в международном роуминге для абонентов тарифной линейки «Включайся!». Особой популярностью пользовались WhatsApp и Telegram. Мессенджеры в роуминге удобны тем, что за 99 рублей в сутки абонент не только может писать и отправлять сообщения и файлы, но и совершать звонки. Благодаря этой услуге 1 января 2018 года доля мессенджеров в общем объеме потребленного за границей интернет-трафика выросла на 70% по сравнению с 1 января 2017 года.

«Сеть «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири успешно справилась с повышенными нагрузками в новогоднюю ночь и последующие дни каникул, благодаря заблаговременно проведенной комплексной подготовке инфраструктуры, - отметилПетр Солодовник, технический директор Дальневосточного филиала «МегаФона». - Успешность дозвона и интернет-соединений оставалась выше 99%. Для работы сети в условиях пиковой нагрузки это хороший показатель».

Екатерина Лапкина