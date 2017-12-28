Пропавшего в районе мыса Шелеха (полуостров Новгородский, залив Посьет, Приморье) ныряльщика так и не нашли, сообщили Deita.ru в ГУ МЧС Приморья.

26 декабря для оказания помощи полиции убыла группа Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО. Проведён осмотр береговой черты в районе мыса Шелеха.

Произведено 4 водолазных спуска, обследовано 150 кв. м. подводной акватории.

27 декабря водолазные спуски не проводились по погодным условиям – сильное волнение, штормовой ветер. Нарастающим итогом обследовано 150 кв. м подводной акватории и 5 км береговой черты.

Михаил Грач