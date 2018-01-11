11 Январь 2018, 14:05
Морских чудовищ демонстрируют в Instagram
Источник изображения: www.instagram.com/rfedortsov_official_account
Моряк из Мурманска Роман Федорцов фотографирует обитателей морских глубин и выкладывает самых интересных и необычных на своей странице в Instagram, сообщает DEITA.RU.
Роман Федорцов работает на рыболовецком траулере, а в свободное время делает снимки обитателей морских глубин, которые попадают «в его сети».
По словам самого фотолюбителя, все эти существа реальны, но скрыты от человеческих глаз под толщей воды. К фотографиям никогда не применялся фотошоп.
Екатерина Лапкина
Фото: instagram.com/rfedortsov_official_account