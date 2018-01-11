Моряк из Мурманска Роман Федорцов фотографирует обитателей морских глубин и выкладывает самых интересных и необычных на своей странице в Instagram, сообщает DEITA.RU.





Роман Федорцов работает на рыболовецком траулере, а в свободное время делает снимки обитателей морских глубин, которые попадают «в его сети».





По словам самого фотолюбителя, все эти существа реальны, но скрыты от человеческих глаз под толщей воды. К фотографиям никогда не применялся фотошоп.





Екатерина Лапкина

Фото: instagram.com/rfedortsov_official_account