В парадном зале Приморской краевой картинной галереи, среди работ великого русского живописца Ивана Айвазовского, прошел детский Морской бал, сообщает «Deita.ru».

Путешествие на таинственное морское дно совершили участники Морского бала, где их встречали Медуза, Тритоны, светящиеся Скаты и грозный Царь Морской. Но страшно детям не было, а напротив - весело и интересно, ведь сопровождали их Капитан и его надёжная команда бравых Матросов.





Играли, танцевали, стихи грозному Царю рассказывали, на берег выбрались и ещё квест морской успели разгадать. Царь Морской остался доволен дети и родители тоже.

Для многих детей и подростков необычными оказались подвижные игры и танцы, которые затеяли с ними в кругу Капитан со своими Матросами. После представления ребята сознавались, что прежде они в такие игры не играли, им очень понравилось и они с удовольствием бы сыграли вместе со своими друзьями ещё.

Для того, чтобы прочитать владыке морей стихи, выстроилась очередь. Все хотели рассказать любимое произведение, читали классику и короткие стишки, и длинные стихотворные истории, и не только на русском, а даже на английском языке.





На квесте, разбившись на команды, узнавали картины, собирали пазлы, изучали такелаж и паруса.Родители участников признались, что им понравилось, кто-то уже запланировал и на следующие новогодние каникулы привести детей на праздник в Картинную галерею.

Новогодние балы для детей, которые проходят в картинной галерее 4, 5 и 6 января, входят в программу выставки «Иван Айвазовский – великий маринист», приуроченной к 200-летию со дня рождения художника. Программа бала подготовлена в сотрудничестве со студией исторического танца «Наследие» под руководством Ольги Локтионовой.

Текст, фото: Ирина Павленко



