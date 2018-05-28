14 граммов гашишного масла у преступной группы изъяли находкинские таможенники, сообщает DEITA.RU.

Деятельность организованной преступной группы пресекла Находкинская таможня. На российском судне, убывающем в Охотоморскую экспедицию, таможенники обнаружили и изъяли медицинский шприц, в котором находилось 14 граммов масла каннабиса (гашишное масло). Наркотик принадлежал трем членам экипажа.

Моряки, действуя в составе организованной преступной группы, предварительно договорились о контрабанде наркотика через границу. Все трое сознались в совершенном преступлении и написали явки с повинной.

В отношении моряков возбуждено уголовное дело. За контрабанду наркотиков в крупном размере, совершенную организованной группой, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

Ирина Петрова