Фемида
Источник изображения: «Deita.ru»
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14 граммов гашишного масла у преступной группы изъяли находкинские таможенники, сообщает DEITA.RU.

 Деятельность организованной преступной группы пресекла Находкинская таможня. На российском судне, убывающем в  Охотоморскую экспедицию, таможенники обнаружили и изъяли медицинский шприц, в котором находилось 14 граммов масла каннабиса (гашишное масло).                                         Наркотик  принадлежал трем членам экипажа. 

Моряки, действуя в составе организованной преступной группы,   предварительно договорились о контрабанде наркотика через границу. Все трое сознались в совершенном преступлении  и написали явки с повинной.

 В отношении моряков  возбуждено  уголовное дело.  За контрабанду наркотиков  в крупном размере, совершенную организованной группой,  предусмотрено наказание  в виде  лишения свободы на срок до двадцати лет.  

Ирина Петрова  