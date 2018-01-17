Мошенники похитили деньги с банковской карты у жителей Камчатки, об этом DEITA.RU сообщили в УМВД России по Камчатскому краю.

В полицию обратились пенсионер и учительница, которые заявили о том, что у них были похищены деньги с банковской карты. Общая сумма наживы мошенников составила 165 тысяч рублей.

Так, 61-летний пенсионер из Петропавловска-Камчатского сообщил о хищении 5 тысяч рублей, 41-летняя учительница из Вилючинска после телефонного разговора с аферистами лишилась 160 тысяч рублей.

Оба заявителя получили смс-сообщения следующего содержания: «Ваша банковская карта заблокирована ЦБ РФ. Инфо: 8-800-511…». Для того чтобы разблокировать карты потерпевшие перезванивали по указанному номеру и, полагая, что разговаривают с представителем банка, называли неизвестному коды, которые в дальнейшем приходили на их сотовые телефоны.

По одному из фактов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество» УК РФ, по второму проводится проверка.

Стоит отметить, что ранее в полицию поступило уже три заявления от граждан, которые попались на данную схему обмана. Общая сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей.

Екатерина Лапкина