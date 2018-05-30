Фанатов футбола предупреждают о возможных мошеннических действиях с билетами на Чемпионат мира-2018, сообщает DEITA.RU.

Уловки аферистов описал эксперт в области кибербезопасности Дмитрий Тюнькин. Он рассказал, что в последнее время заметно возросло количество сайтов, где полным ходом идет реализация билетов на игры мундиаля. Но эти билеты никакой ценности не имеют.

Деятельность мошенников можно разделить на две категории. Первая, как пишет РИА ФАН, это перекупщики билетов, для которых такой бизнес является регулярным и давно налаженным. Они давно на рынке, активно участвуют в перекупке билетов не только на футбол, но и на другие мероприятия, в театры, например. Эксперт отметил, что приобрести билеты можно только на официальном сайте Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).

Вторая группа, по словам специалиста, это мошенники, создающие небольшие сайты, которые созданы только для того, чтобы получить либо ваши персональные данные, в частности данные вашей банковской карты, либо для того, чтобы взять у вас небольшую сумму денег.

За последние два месяца, по данным Дмитрия Тюнькина, появилось около 4–5 тысяч сайтов, большая часть которых - мошенники.

Таисия Масина