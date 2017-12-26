Тайфун «Тембин», обрушившийся на Филиппинские острова, движется в направлении Вьетнама и Таиланда, об этом Deita.ru сообщили в Федеральном агентстве по туризму.

Согласно прогнозам, тайфун окажет свое воздействие на южную часть Вьетнама 26 декабря и достигнет восточного побережья Таиланда 27 декабря.

Напомним, в результате тайфуна на Филиппинских островах с 20 декабря погибли 208 человек, 164 человека числятся пропавшими без вести, проведена эвакуация более 70 тысяч человек, разрушено более 100 домов. Порывы ветра тайфуна достигали 42 метров в секунду.

Екатерина Лапкина