29 Май 2018, 17:11
Московский турист лишился денег в гостинице Владивостока
Источник изображения: «Deita.ru»
Турист из Москвы обратился в полицию с сообщением о краже денег в одном из отелей в центре Владивостока. Как стало известно корреспонденту DEITA.RU, мужчина рассказал, что оставил вещи в номере и отправился на прогулку по городу, чтобы осмотреть достопримечательности.
Спустя несколько часов он вернулся и обнаружил, что кто-то тем временем "осмотрел его номер" и из его сумки пропали 120 тысяч рублей. Так как номер был закрыт на ключ, турист предположил, что деньги могла забрать уборщица, которая заходила в его отсутствие.
Мужчина сообщил о происшествии стражам порядка, которые приступили к проверке поступившей информации. Устанавливаются все обстоятельства пропажи денег.
Игорь Бегунов