Турист из Москвы обратился в полицию с сообщением о краже денег в одном из отелей в центре Владивостока. Как стало известно корреспонденту DEITA.RU, мужчина рассказал, что оставил вещи в номере и отправился на прогулку по городу, чтобы осмотреть достопримечательности.

Спустя несколько часов он вернулся и обнаружил, что кто-то тем временем "осмотрел его номер" и из его сумки пропали 120 тысяч рублей. Так как номер был закрыт на ключ, турист предположил, что деньги могла забрать уборщица, которая заходила в его отсутствие.

Мужчина сообщил о происшествии стражам порядка, которые приступили к проверке поступившей информации. Устанавливаются все обстоятельства пропажи денег.

Игорь Бегунов