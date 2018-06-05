400 женских сумок, маркированных товарными знаками «ChanelSARL» и «MICHAELKORS», задержали сотрудники Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ), об этом DEITA.RU сообщили в ведомстве.

Сумки были ввезены московской фирмой из Китая без разрешения правообладателей. Ущерб, причиненный компаниям-правообладателям «ChanelSARL» и «MICHAELKORS», превысил 32 млн рублей.

200 женских сумок, маркированных товарным знаком «ChanelSARL», и 200 сумок с маркировкой «MICHAELKORS» были обнаружены среди прочего товара в автоприцепе, прибывшем из Китая на таможенный пост ДАПП «Полтавка» Уссурийской таможни. Документов, разрешающих использовать данные товарные знаки, у импортера не оказалось.

В ответ на запросы ДВОТ представители правообладателей этих товарных знаков заявили, что ввезенные сумки обладают признаками контрафактных, и оценили причиненный ущерб. Размер ущерба, причиненного компании «Шанель САРЛ» составил 28,7 млн рублей, компании «Майкл Корс» — 3,3 млн рублей, что является крупным размером.

За незаконное использование товарных знаков с причинением правообладателям ущерба в крупном размере руководителю фирмы-импортера грозит уголовная ответственность.

Екатерина Лапкина