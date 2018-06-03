Сотрудники ГАИ проводят массовые проверки водителей мототранспорта в Приморье, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

По информации ведомства, с начала года в регионе зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта. В результате 5 человек погибли, 25 – получили травмы различной степени тяжести. Рост по числу погибших, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составил 66%.



Ранее DEITA.RU сообщало, что мотоциклист попал под колеса автомобиля во Владивостоке.

Ирина Петрова