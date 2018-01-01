С 1 января 2018 год в России увеличен минимальный размер оплаты труда, сообщает «Deita.ru».

Как рассказали в пресс-службе Минтруда, увеличение МРОТ с 1 января 2018 года до 9489 рублей положительно скажется на зарплатах 1,5 млн российских работников. Отмечается, из них почти 900 тысяч трудятся в бюджетных организациях.



Напомним, закон о поэтапном повышении МРОТ был принят в декабре 2017 года. Согласно данному документу, к 1 января 2018 года МРОТ должен достигнуть 85% величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017 года, а к 1 января 2019 года МРОТ должен быть доведен уже до 100% прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2018 года.

Ранее "Deita.ru" сообщало, как будут платить зарплату бюджетникам в 2018 году.



Ирина Петрова