Санкт-Петербург, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий телекоммуникационный оператор в России, и администрация Приморского края, объявляют о стратегическом партнерстве для реализации проектов, направленных на развитие цифровой инфраструктуры Приморского края. Соглашение о сотрудничестве подписали сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2018 врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко и президент ПАО «МТС» Алексей Корня, сообщает DEITA.RU.

Приоритетным направлением сотрудничества станет развитие в Приморском крае инновационных технологий, связанных с цифровизацией экономики края ее социальной сферы, а также инфраструктуры населенных пунктов. МТС планирует развивать на территории Приморья широкий спектр инновационных цифровых сервисов и решений ПАО «МТС» по направлениям: Интернет вещей (IoT), мобильные приложения, в том числе в области телемедицинских и образовательных услуг; решения в сегменте финтеха, кибербезопасности, больших данных, облачных сервисов и электронных коммерции.

Для МТС Приморский край является одним приоритетных регионов с точки зрения развития сети и внедрения современных телекоммуникационных и цифровых сервисов. Только в 2018 году компания планирует инвестировать в регион более 2 миллиардов рублей, в том числе на реализацию масштабной программы развития сети, которая также охватывает основные рекреационные зоны Приморского края: горнолыжные склоны и прибрежные территории. Подписанное на Петербургском международном экономическом форуме-2018 соглашение позволит расширить сферу взаимодействия МТС и Администрации Приморского края, с акцентом на внедрение на территории Приморья решений ПАО «МТС» в области цифровой экономики.





«Приморью сегодня нужны новые технологии. Наш край – крупнейший по численности населения в ДФО. Опережающие темпы цифровизации региона – задача, поставленная Правительством России. Именно внедрение инноваций – главный драйвер развития экономики и социальной сферы края. Вместе с МТС мы сможем укрепить и расширить ресурсы региона для эффективного инновационного развития в соответствии с государственными приоритетами», – подчеркнул врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

«В сотрудничестве с администрацией региона, мы планируем значительные инвестиции в социальную и экономическую инфраструктуру Приморского края, в том числе для тестирования и запуска инновационных цифровых решений, направленных на модернизацию экономики и жизни граждан, внедрение в регионе технологий, связанных с ростом доступности и качества медицинских, образовательных услуг, инфраструктурных решений в области «умного города», привлечением инвестиций в регион. Как один из ведущих игроков IT и телеком индустрии в РФ и СНГ, МТС обладает готовыми эффективными решениями для цифровизации региональной инфраструктуры и хозяйства, однако адаптация существующих решений под потребности Приморского края требует тесного взаимодействия с администрацией региона в части определения приоритетных сфер и конкретных площадок для последующего внедрения элементов цифровой экономики. Мы с оптимизмом смотрим на перспективы партнерства в регионе и уверены - оно будет способствовать росту благосостояния и комфорта жизни населения в Приморье», - отметил президент Группы МТС Алексей Корня.

Екатерина Лапкина

Фото: Филиал ПАО «МТС» в Приморском крае