«Ростелеком» на Дальнем Востоке предлагает пользователям «Интерактивного телевидения» услугу «Мультирум», сообщает DEITA.RU. Она позволяет подключить одновременно до трех приставок «Интерактивного ТВ» в рамках одной абонентской платы.

«Мультирум» – сервис для одновременного просмотра разных каналов на разных телевизорах в одном доме в рамках одной абонентской платы.

При подключении услуги клиентам необходимо купить дополнительные приставки и оставить заявку на подключение услуги в офисе продаж и облуживания «Ростелекома» или по номеру 8 800 100 08 10. Технический специалист приедет в удобное время и настроит оборудование и услугу.

Стоимость услуги составляет 70 рублей в месяц за три телевизора. Выгода очевидна – абонент платит в 2,5 раза меньше по сравнению с суммой при подключении пакетов на три телевизора отдельно.

«У нас двое детей и раньше они постоянно спорили, что смотреть. У нас уже было «Интерактивное ТВ» и мы решили подключить еще одно в детской комнате. Но оператор рассказала про услугу «Мультирум», с которой не нужно отдельно платить за каждое телевидение. Теперь мы платим за один пакет телеканалов, и каждый смотрит то, что ему нравится», – рассказывает Мария, клиент «Ростелекома».

«С каждым годом количество пользователей услуги «Мультирум» растет. Это вполне закономерно, ведь сегодня несколько телевизоров в доме – обыденная ситуация. А данный сервис позволяет не только смотреть разный контент, но и существенно экономить на оплате услуг», – отмечает Сергей Шишмарев, заместитель директора макрорегионального филиала – директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».

Получить подробную информацию об услугах компании, оставить заявку на подключение можно на сайте компании www.rt.ru, по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00, а также в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».

Екатерина Лапкина