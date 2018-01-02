Президент России Владимир Путин подписал документ о раздельном сборе мусора, сообщает «Deita.ru».

Он включает в себя меры по стимулированию предприятий и граждан России к такому сбору отходов. Также он определяет понятия «сбор отходов», «накопление отходов», «отходы от использования товаров» и устанавливает требования к площадкам накопления отходов.

Территориальные схемы размещения отходов, включая расположение полигонов, мусоросжигательных, мусороперерабатывающих заводов и сортировочных станций в регионах должны будут проводить через публичные слушания и согласовывать с гражданами.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что в Приморье вводится новая система обращения с мусором.

Таисия Масина



