На мусоросжигательном «Спецзаводе №1» во Владивостоке монтируют второй очистной фильтр, об этом DEITA.RU сообщили в городской администрации. В настоящее время специалисты предприятия ведут работы по монтажу второго рукавного фильтра.

«Установка очистного оборудования – многоэтапный, сложный инженерный процесс. Первый фильтр уже установлен, сейчас на нем ведутся пусконаладочные работы. Параллельно этому процессу специалисты ведут монтаж второго фильтра», – рассказали представители мусоросжигательного завода.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщило о том, что жители Снеговой Пади жалуются на едкий дым, который распространяет мусоросжигательный завод по ночам. Решат ли проблему новые фильтры, покажет время.

Екатерина Лапкина