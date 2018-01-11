К такому выводу пришли работники роддома № 3 Владивостока во время подведения итогов работы 2017 года, об этом DEITA.RU сообщили в медучреждении.

По словам главного врача родильного дома № 3 Светланы Сагайдачной, в 2017 году в роддоме на свет появились 2498 новорожденных, из них 1297 мальчиков и 1201 девочка. Будущих мужчин рождалось больше как от первых родов, так и от последующих. При этом акушеры «третьего» роддома в 2017 году приняли 18 двоен.

Среди рожениц жительницы Владивостока составили только 80 процентов. Остальные женщины приехали в 3-й роддом из районов. Так, здесь появились на свет 457 юных жителей Артема, Уссурийска, Находки, Лесозаводска, Дальнереченска, Дальнегорска.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало, что в ноябре 2017 года в приморском городе Большой Камень родилась тройня. Супруги были крайне удивлены подарку, которым им преподнесла администрация города на рождение девочек.

Екатерина Лапкина