В вечернее время в полицию позвонил житель Владивостока и сообщил об угоне своего автомобиля марки Toyota Windom, сообщает корреспондент "DEITA.RU". По словам потерпевшего, во время преступления он находился на территории Лесного кладбища по улице Маковского.

Мужчина сообщил, что в угоне подозревает малознакомого, который находился недалеко от машины и следил за его передвижениями. Позже потерпевший также добавил, что вскоре после угона неизвестные пытались снять деньги с его банковской карты, которая находилась в салоне машины.

Полицейские начали поиск подозреваемого и установили его местонахождение. В ходе оперативных мероприятий 37-летний мужчина был задержан. Злоумышленник полностью признал свою вину в угоне чужого автомобиля.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Игорь Бегунов