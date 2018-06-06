6 Июнь 2018, 16:45
Мужчина попал под поезд на дальневосточной станции
В Приамурье грузовым составом смертельно травмирован мужчина, об этом DEITA.RU сообщили в Забайкальском ЛУ МВД России на транспорте.
Во вторник, 5 июня, днем на 23-м километре железнодорожного переезда станции Томичи грузовой состав сбил человека.
Следствию удалось выяснить, что машинист применил экстренное торможение, но это не спасло ситуацию — многотонный поезд наехал на человека, от полученных травм он скончался на месте.
Личность 59-летнего погибшего установлена.
Екатерина Лапкина