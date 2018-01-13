Мужчина с топором напал на спящего приятеля в ЕАО

Празднование Нового года стало роковым для 27-летнего жителя села Даниловка Еврейской автономной области – в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за покушение на убийство, сообщает ИА “DEITA.RU”.

По информации следственного управления Следственного комитета России по ЕАО, днем 1 января 2018 года молодой человек вместе с двумя знакомыми односельчанами продолжал встречать Новый год – мужчины пили спирт. Когда приятели ушли спать, обвиняемый взял топор, подошел к одному из спящих и ударил его лезвием по голове. После этого мужчина позвонил в полицию и сообщил, что его товарища убили неизвестные.

Однако медики вовремя пришли на помощь пострадавшему, и он остался жив. В настоящее время мужчина находится в коме в Краевой клинической больнице № 2 города Хабаровска с диагнозом: «открытая черепно-мозговая травма».

На допросе житель Даниловки признался в покушении на жизнь своего товарища. Однако мужчина не смог объяснить следователям, зачем он это сделал.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Обвиняемый заключен под стражу.

Наталья Алексеева