Сегодня, 6 января, на козырек над входом в один из подъездов многоэтажного дома, расположенного по адресу: улица Гоголя, 33, во Владивостоке упал мужчина, сообщает Deita.ru. Видео с места происшествия опубликовал популярный паблик в Instagram.

По словам очевидцев, мужчина сорвался с высокого этажа, когда выполнял какие-то работы. Удивило только то, что на сорвавшемся с высоты нет никакой страховки.

Свидетели случившегося срочно вызвали карету скорой помощи. Информации о состоянии пострадавшего не поступало.

Отметим, что пользователи Instagram активно комментируют инцидент и гадают, что послужило истинной причиной падения — алкоголь, несоблюдение техники безопасности или какая-то беда в жизни человека.

Екатерина Лапкина