В Комсомольске-на-Амуре полицейские раскрыли кражу золотых украшений на сумму 60 тысяч рубле, об этом Deita.ru сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

В дежурную часть обратилась 32-летняя жительница с заявлением о краже ее золотых украшений. Вскоре полицейские задержали сожителя заявительницы. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления.

Установлено, что в отсутствии потерпевшей, подозреваемый похитил её золотые цепочку, браслет и подвеску. Ювелирные украшения злоумышленник сдал в ломбард, а деньги потратил на личные нужды.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража» УК РФ. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Екатерина Лапкина