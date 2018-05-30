Житель одного из городов Приморья обратился в полицию с сообщением о мошенниках из Владивостока, сообщает корреспондент DEITA.RU. Мужчина рассказал, что на одном из сайтов нашел объявление о продаже различных сигнализаций для автомобилей по выгодным ценам.

Он позвонил в офис компании, пообщался с менеджером и заказал партию противоугонных устройств с доставкой. После этого мужчина перевел на указанный счет 200 тысяч рублей и стал ждать, однако больше с ним на связь никто не выходил.

Попытки дозвониться по указанным на сайте телефонам не принесли результата — трубки никто не брал. Когда пострадавший приехал в офис фирмы в Первореченском районе, то обнаружил, что помещение пустует и сдается в аренду.

Мужчина вернулся домой и сообщил о происшествии в полицию. Стражи порядка приступили к поиску подозреваемых в мошенничестве. По факту случившегося проводится проверка.

Игорь Бегунов