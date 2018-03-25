Американец совершил полет на самодельной ракете, сообщает DEITA.RU.

Как пишет REUTERS, житель США Майк Хьюз поднялся на высоту более 570 метров для того, чтобы доказать, что Земля плоская.

Хьюз с помощью собранного им аппарата, взлетел в районе города Эмбой в южной части Калифорнии. Он приземлился на парашюте в пустыне Мохаве в 450 метрах от старта.

Нос ракеты при падении распался на две части. Изобретатель признался, что чувствует себя нормально и жалуется только на боль в спине. 61-летний американец намеревается создать такую ракету, которая поможет ему достичь космоса.

Ранее появлялась информация о том, что соседи Приморья не отстают от технологического развития и уже начали тестировать почтовые беспилотники.

Виктор Бруевич