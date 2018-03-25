25 Март 2018, 15:29
Мужчина взлетел на самодельной ракете, чтобы доказать теорию
Американец совершил полет на самодельной ракете, сообщает DEITA.RU.
Как пишет REUTERS, житель США Майк Хьюз поднялся на высоту более 570 метров для того, чтобы доказать, что Земля плоская.
Хьюз с помощью собранного им аппарата, взлетел в районе города Эмбой в южной части Калифорнии. Он приземлился на парашюте в пустыне Мохаве в 450 метрах от старта.
Нос ракеты при падении распался на две части. Изобретатель признался, что чувствует себя нормально и жалуется только на боль в спине. 61-летний американец намеревается создать такую ракету, которая поможет ему достичь космоса.
Ранее появлялась информация о том, что соседи Приморья не отстают от технологического развития и уже начали тестировать почтовые беспилотники.
Виктор Бруевич