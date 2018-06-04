Мужчину, ушедшего из дома 20 мая и не вернувшегося до 4 июня, разыскивают во Владивостоке, об этом DEITA.RU сообщили в объединении волонтеров «ПримПоиск».

На вид мужчине 65 лет, рост 170 сантиметров, крупного телосложения, волос светло-русый с лысиной на голове. Был одет в синие джинсы, черный свитер с рисунком, синюю кепку с белыми буквами, черные ботинки.





Особые приметы: отсутствуют передние зубы. При себе находилась сумка черного цвета.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении мужчины, просим позвонить по телефонам: 8 (4232) 38-80-03 - ОП №6 УМВД России по г. Владивостоку или 102-полиция, 8 994 004 41 46, 8 914 721 22 32 - волонтеры или написать на почту primpoisk25@gmail.com.

Екатерина Лапкина

Фото: ПримПоиск