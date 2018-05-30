Пользователи американского портала Reddit рассказали, почему они пожалели, что женились, сообщает DEITA.RU.

1.Любовь не была взаимной

«Она никогда меня не любила. Она вышла за меня, потому что думала, что это пробудит чувства. Бесполезная трата времени».

2. У них были разные представления о том, какой должна быть семья

«Жена лгала мне о планах на семейную жизнь. Частично – о детях, а в основном – о том, как строить нашу семью. Ее понятие о «нашей семье» сводилось к тому, что ее мама должна быть во главе стола. Мое представление о семье расходилось с ее».

3. Она изменилась, как только стала женой

«Она очень изменилась и перестала быть похожей на девушку, с которой я встречался. Следующее огромное изменение случилось спустя 8 лет, когда у нас уже был 3-летний ребенок. Я бы никогда не начал встречаться с такой девушкой, какой она была в этот момент».

4. Она просто не была «той самой»

«Я жалею, что женился не на той женщине. Жалею, что был недостаточно зрелым, и что был наивным и хотел поскорее найти женщину, вместо того, чтобы найти правильную женщину, ту самую».

5. Женитьба означает прощание со свободным временем

«Я женат. Самое плохое в этом всем – недостаток времени на то, чтобы поиграть в компьютерные игры или делать то, чего я хочу. Вторым большим недостатком было то, что я бросил работу, чтобы заняться ее семейным бизнесом в другом городе. И после полугода работы там я понял, что я работаю 50-55 часов в неделю без каких-либо бонусов, учитывая, что я сам себе босс.

Сейчас я всерьез думаю вернуться к своей прошлой работе, но это натянет отношения, и не знаю, понравится ли ей».

6. Поженились потому, что она выдвинула ультиматум

«Я повелся на ее ультиматум. Она просто хотела выйти замуж. Не обязательно за меня».

7. Она использовала его

«Она обманула меня финансово, а потом изменила мне. Затем мы пытались решить проблему «ради ребенка», на деле же она просто хотела заставить меня оплатить несколько ее счетов за аренду жилья, свет, воду и так далее. Она говорила, что мы будем снова жить вместе. Упс, ее бойфренд уже там жил».

8. Ему нужно было больше времени, чтобы понять что-то о себе

«Я не жалею о женитьбе в общем. Я жалею, что не подождал хотя бы до 30 лет. Так у меня было бы больше времени, чтобы понять, какой я и что из себя представляю».

9. Некоторые мужчины просто не созданы для брака

«Мой очень короткий брак закончился разводом. Есть много достаточно сложных причин; многие из них крутятся вокруг идеи о том, что мне нужна независимость и одновременно возможность принадлежать кому-то. Они взаимоисключающие».

Алина Калинина