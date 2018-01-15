Музыка, исцеляющая душу, прозвучала в Приморской филармонии

На сцене Приморской краевой филармонии выступил хор Свято-Данилова монастыря с программой «Музыка, исцеляющая душу», сообщает DEITA.RU.

Хор не в первый раз посещает Приморье. В этот раз он прибыл с новой программой, в первой части которой были исполнены духовные песнопения, а во второй русские народные песни: от щемящих душу до озорных, веселящих, в пляс тело пускающих. Как сказал обращаясь к зрителям регент хора Георгий Сафонов: «Нашей задачей было, чтобы сначала душа свернулась насколько возможно сильно, а потом развернулась широко и осталась открытой». И, судя по реакции зала, задача была выполнена: были и слёзы на глазах, и радостный смех, и бурные аплодисменты.

Все участники хора служат в Свято-Даниловом монастыре. Хор принимает участие практически во всех монастырских мероприятиях: в Патриарших и Архиерейских службах в монастыре и за его пределами. Кроме активной богослужебной, у коллектива существует не менее активная концертно-просветительская деятельность. В неё входят выступления в Подмосковье, туры по России и за рубежом... Время певчих так насыщено, что почти не бывает не только свободных дней, но иногда и свободных часов.





«Мы служим хозяину Москвы Даниилу Московскому, который в ХIII веке из маленькой деревни сделал город, то есть заложил основание той Москвы, которая есть сейчас. Он главный собиратель русских княжеств вокруг Московского. Это он собирал камни, он привёл к дальнейшим победам над татарами. Даниил Московский, сын Александра Невского, был государственным деятелем и в то же время глубоким молитвенником. Он ни разу не поднял меча на своих врагов, но молитвой их побеждал. Потому у нас хор окружён особой аурой. Мы везде, где бы ни были, получаем особую поддержку. В Москве само собой, но и везде, где бываем, мы чувствуем, что мы как часть дружины Даниила Московского и князь с нами. Случаи разные были: и самолёты задерживали, и поезда, и в стихии мы попадали. Я всегда говорил: «Спокойно, ребята, хор Данилова монастыря не опаздывает, он задерживается, и всё будет вовремя всегда». Были отмены самолётов, но мы всё равно приезжали чудом каким-то и давали концерты. Попадали в катаклизмы, падали над Иркутском в самолёте, вместо четырёх часов ехали на автобусе девять, но всё равно приезжали за пять минут до начала концерта, выходили и пели. Монастырь — это особый мир, он не всегда поддаётся логическому объяснению, да и не надо логически объяснять, надо принять его сердцем и душой» - рассказал корреспонденту DEITA.RU Георгий Сафонов.





Все певчие в хоре — профессиональные певцы, имеют высшее вокально-хоровое образование. Многие закончили Российскую Академию музыки имени Гнесиных. В том числе и художественный руководитель Праздничного мужского хора Свято-Данилова монастыря Георгий Сафонов. Он учился в классе заслуженной артистки России, доцента Бондарь, ученицы известного в России дирижера, последнего регента Синодального хора, профессора Московской консерватории Данилина. Георгий Сафонов служит в монастырском хоре с 1991 года, с 1994 года является его регентом.

В Приморском крае хор Свято-Данилова монастыря выступил в Находке и во Владивостоке.





Текст, фото: Ирина Павленко